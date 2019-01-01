 رومانيا تعلن منع شحنة عسكرية روسية من الوصول إلى صربيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رومانيا تعلن منع شحنة عسكرية روسية من الوصول إلى صربيا

بوخارست - أ ش أ
نشر فى : الجمعة 26 يوليه 2019 - 8:52 م | آخر تحديث : الجمعة 26 يوليه 2019 - 8:52 م

أعلنت رومانيا، اليوم الجمعة، منع شحنة عسكرية روسية من الوصول إلى صربيا نظرًا للعقوبات الدولية المفروضة على موسكو بسبب أعمالها في أوكرانيا.

وأوضحت الخارجية الرومانية - في بيان نقلت عنه شبكة "إيه بي سي" الأمريكية - أنه لم يمكنها إصدار تصريح مرور للشحنة بسبب الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي عام 2014، وذلك دون إتاحة المزيد من التفاصيل.

وكان مسؤولون في صربيا صرحوا خلال الشهر الجاري بأن رومانيا حجبت وصول 60 دبابة روسية وسيارة مصفحة كان سيتم نقلها عبر نهر الدانوب.

يذكر أن روسيا تساعد صربيا في تحسين قدرات جيشها ما يزيد من التوترات في المنطقة التي مرت بحرب خلال التسعينات.

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