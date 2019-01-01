ماراثون جري بمشاركة 500 طالب وطالبة احتفالا بثورة 23 يوليو

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طلقت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، والاتحاد الرياضي المدرسي اليوم، ماراثونا للجري بمشاركة 500 طالب وطالبة من محور روض الفرج وحتى كوبري الساحل.

يأتي هذا في إطار الدور المجتمعي لوزارة الشباب والرياضة، والتي تشارك من خلاله في إحياء المناسبات

والأعياد القومية، وكذلك تنمية الولاء والانتماء لدى الشباب، والتعريف أيضا بالمشروعات، واعمال التطوير والتنمية التى تشهدها مصر حاليا وتنفذها الدولة مثل محور روض الفرج.

شارك في الماراثون الذي تم تنظيمه بمناسبة احتفالات ثورة الدكتورة ايمان حسن وكيل وزارة التربية والتعليم ونائب رئيس الاتحاد الرياضى المدرسى، الدكتور أحمد جمعة معاون وزير الشباب والرياضة.