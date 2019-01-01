 الأرصاد اليابانية ترصد نشاطًا بركانيًا جنوبي غرب البلاد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الأرصاد اليابانية ترصد نشاطًا بركانيًا جنوبي غرب البلاد

أرشيفية
أرشيفية
أ ش أ
نشر فى : الجمعة 26 يوليه 2019 - 11:27 ص | آخر تحديث : الجمعة 26 يوليه 2019 - 11:27 ص

رصدت هيئة الأرصاد اليابانية، الجمعة، نشاطا بركانيا طفيفا في جبل آسو الواقع جنوب غربي اليابان، مطلقا عمودا من الدخان الأسود لمسافة ألف و600 متر في الهواء.

وأفادت هيئة الأرصاد اليابانية - في بيان أوردته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية - بأن الثوران البركاني وقع في الفوهة الأولى من جبل آسو الذي يقع على ارتفاع 1506 أمتار فوق مستوى سطح البحر، ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أية إصابات.

وكان هذا النشاط البركاني هو الأحدث في سلسلة من الانفجارات الصغيرة في البركان في مقاطعة كوماموتو منذ أبريل الماضي، ولم يتم رصد أي أعمدة من الرماد ولكن هيئة الأرصاد حذرت من الغاز البركاني.


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