رئيس سياحة الإسكندرية يستدعي مستأجر كافتيريا لسوء معاملة المواطنيين

طلب اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، استدعاء مستاجر كافتيريا تافيرنا اليوم الأحد، إلى مقر الإدارة حيث تم إطلاعه على كل شكاوى واردة من المواطنيين بسوء المعاملة.

وأكد مسئول المنشأة، رفضه القاطع لما حدث وقدم الاعتذار لكافة رواد المنشأة وأعلن عن عزمه الاجتماع الفوري بكافة العاملين بها والعمل على تلافي كل الشكاوى، ووعد بعدم تكرارها.

حضر اللقاء كل من محمد طلحة مدير عام إدارة السياحة ورانيا رمسيس مسئول العلاقات العامة والإعلام.

وأكد رئيس الإدارة المركزية للسياحة و المصايف، أنه على استعداد تام لتلقي كافة الشكاوى الخاصة بالكافيهات والمطاعم التي تخضع لرقابة وإشراف الإدارة المركزية للسياحة والمصايف على موقع الإدارة الرسمي أو على أرقام الشكاوى.