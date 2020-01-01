السلطات الفرنسية تتهم لاجيء رواندي بحريق كاتدرائية نانت

بعد أسبوع من الحريق الذي نشب في كاتدرائية "نانت" العريقة بغرب فرنسا، وترجيح السلطات الفرنسية بالمسار الإجرامي للحادث، أعادت السلطات الفرنسية احتجاز متطوع الأبرشية الذي قد تم القاء القبض عليه ثم إطلاق سراحه الأسبوع الماضي.

وذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية، الأحد، أنه تم توجيه الاتهام رسمياً لمتطوع بالأبرشية، الذي تم القبض عليه ثم إطلاق سراحه، ووضع في الحبس الاحتياطي خلال الليل من ليل السبت إلى الأحد بتهمة "التدمير" وإلحاق الضرر بالكاتدرائية نتيجة الحريق.

وقالت الصحيفة الفرنسية إن الرجل الذي يبلغ من العمر 39 عامًا كان مسؤولًا عن إغلاق الكاتدرائية قبل يوم من الحريق، هو "رواندي، لجأ إلى فرنسا قبل بضع سنوات"، وفقًا لرئيس كاتدرائية نانت الأب هوبرت شامبينويس.

وبحسب المدعي العام الفرنسي في نانت بيير سينيس، ظهرت "تناقضات" في رواية المشتبه به، موضحاً أن النتائج الأولى لمختبر مقر شرطة باريس دفعتنا إلى ترجيح العمل الإجرامي للحادث". وقد تم إعادة احتجاز هذا الشخص بعد تطورات التحقيق والنتائج التي توصلت إليها الشرطة التقنية والعلمية.

وتابع:"المشتبه به لا يعترف بالوقائع التي اتهم بها، كما أنه ليس له سجل إجرامي"، موضحاً أن دوافعه لاتزال مجهولة.

وسوف يمثل المشتبه به أمام قاضي التحقيق لتوجيه إليه الاتهام رسمياً بطلب النائب العام الذي وضعه رهن الاحتجاز للمحاكمة. ويواجه عقوبة قد تصل إلى 10 سنوات في السجن وغرامة لا تقل عن 150 ألف يورو.

من جانبه، قال محامي المشتبه به كوينتين تشابيرت: "إن موكلي متطوع ويشعر بالأسف والمرارة لما حدث في الكاتدرائية وطغت عليه ضخامة الأحداث".

وفيما يتعلق بالضرر الذي لحق بالكاتدرائية نتيجة للحريق، فقد دمر اللهب آلة الأورج الكبيرة التي تعود إلى القرن السابع عشر، وجزءًا من الجوقة، ونوافذ الزجاج الملون على الواجهة، بما في ذلك جزء منه كان بقايا زجاج ملون من القرن السادس عشر.