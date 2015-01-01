 طارق شوقي: نعمل على إعادة صياغة مفهوم التعليم من خلال تغيير نظام التقييم في الثانوية العامة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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طارق شوقي: نعمل على إعادة صياغة مفهوم التعليم من خلال تغيير نظام التقييم في الثانوية العامة

طارق شوقي
طارق شوقي
هدى أمين
نشر في: الأحد 26 يوليه 2020 - 1:49 ص | آخر تحديث: الأحد 26 يوليه 2020 - 1:49 ص

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الاستثمار المصري في التعليم، يكمن في بناء نظام جديد للتعليم، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بالإسراع في بناء هذا النظام.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «القاهرة الآن»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «العربية الحدث»، مساء السبت، أنه يتم إصلاح ما يمكن إصلاحه في نظام الثانوية العامة من خلال إعادة صياغة مفهوم التعليم وتغيير نظام التقييم، معقبًا: «عايزين ندّرس باتجاه الفهم والمهارات مش الدرجات».
وأكد أن نظام الثانوية العامة الجديد سيكون أكثر كفاءة، موضحًا أن نظام التنسيق سيظل مبنيًا على نتيجة امتحانات نهاية العام للصف الثالث الثانوي حتى تغيير القانون.
وأشار إلى أن إجراء امتحانات الثانوية العامة المقبلة سيكون إلكترونيًا وبنظام الكتاب المفتوح «open book»، متابعًا أن الأسئلة ستعتمد على الفهم.


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