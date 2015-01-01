رئيس إعمار العقارية: سياسة الحكومة في مصر لها تأثير إيجابي على عملنا في جميع القطاعات

قال رئيس مجلس إدارة مجموعة إعمار العقارية، رجل الأعمال محمد العبار، إن المنافسة العقارية في منطقة الساحل الشمالي بمصر جيدة، نظرًا لاختلاف نوعيات العقارات والخدمات وغيرها.

وأضاف خلال حواره لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «Mbc مصر»، مساء السبت: «بالنسبة لي الساحل الشمالي هو البحر الأبيض المتوسط»، متابعًا: «سياسة الحكومة في مصر لها تأثير إيجابي على عملنا في جميع القطاعات».

ووجه رسالة للمستثمرين في الخليج، قائلًا: «أنا صار لي 14 سنة في مصر والله لم أر فيها إلا الخير سواء في نشاطي العقاري أو صناعة التغذية والمطاعم»، متابعًا: «وإذا كنت تريد جمال الطبيعة والجو وحسن التعاون يبقى مصر».

وأشار رئيس مجلس إدارة مجموعة إعمار العقارية، إلى أن العقار هو أغلى شيء ممكن أن يشتريه الإنسان، واصفًا إياه بـ«أهم القرارات».