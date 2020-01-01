حذرت شرطة الفلبين، اليوم الأحد، المتظاهرين الذين يتحدون حظرا على المسيرات، بأنه سيتم اعتقالهم، قبل خطاب من المقرر أن يلقيه الرئيس رودريجو دوتيرتي في الكونجرس الفلبيني.

وتعهدت جماعات من النشطاء بالمضي قدما في الاحتجاجات خلال خطاب دوتيرتي حول حالة الأمة، من المقرر أن يلقيه غدا الاثنين، على الرغم من إعلان مسؤولين محليين إنه لا يتم السماح بتجمعات شعبية بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال ديبولد سيناس، رئيس قوة شرطة مترو مانيلا: "إذا كان هناك متظاهرون يرفضون الاستجابة، سنضطر لإلقاء القبض عليهم، إننا نخشى أيضا على رجالنا ومنظمي المسيرات، نظرا لأننا لا يمكننا ضمان أن تكون شرطتنا خالية من مرض كوفيد-19، مئة بالمئة".

وقال وزير الاتصالات الرئاسية مارتن اندانار، إنه من المتوقع أن يبحث دوتيرتي كيفية مواجهة الحكومة التحديات الناجمة عن وباء فيروس كورونا.

وتابع الوزير: "إنها واحدة من أسوأ المشكلات التي واجهناها منذ عقود. بموجب هذا المناخ والبيئة غير المؤكدين للغاية في مختلف أنحاء العالم، يريد الجميع معرفة الطريقة التي ستتصرف بها الحكومة، والمكان الذي سيأخذنا فيه الرئيس في الأشهر المقبلة".

وأضاف: "إنه أمر مهم للغاية أن نكون متأكدين أننا سنكون قادرين على توفير الطعام لأسرنا وسيتمكن أطفالنا من الذهاب للمدرسة وأن هناك عمل لهم".

وحتى أمس السبت، تم تأكيد 76 ألفا و444 حالة إصابة بفيروس كورونا في الفلبين، من بين ذلك 1879 حالة وفاة، طبقا لوزارة الصحة.