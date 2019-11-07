رائد من رواد الأدب العربي، ما إن تأتي سيرة الرواية والكتابة إلا ويتبادر إلى ذهنك اسمه؛ إذ كان لأدبه عظيم الأثر على أجيال متعاقبة من الأدباء.. إنه الروائي والأديب المصري توفيق الحكيم الذي تحل اليوم ذكرى وفاته.

السؤال الذي نطرحه هنا، ونحاول الإجابة عليه، والذي ربما يتبادر إلى ذهن الكثيرين، هو كيف كانت حياة الحكيم قبل أن يغدو كاتبا وأديبا كبيرا، وكيف أثرت مراحل الطفولة والمراهقة على تكوين الأديب المصري؟

- طفولة الحكيم.. شخصية قوية وعالم خيالي

بالبحث في طفولة توفيق الحكيم، يتضح أن هذه المرحلة كان لها عظيم الأثر في تكوين شخصيته فيما بعد؛ فولد الحكيم في ضاحية الرمل بالإسكندرية وتربى في كنف أسرة مكونة من أم تركية وأب ذي أصول ريفية من أكبر أثرياء الفلاحين، وظلا أمه وأبيه في صراع دائم على ضمه إلى أصولهما، فالأم دائما ما كانت تحرص على أن تجعله بمنأى عن عائلة أبيه، وتبعده عن أترابه من أطفال الفلاحين وجذبه إلى أصولها التركية، والأب كان بطبيعة الحال على النقيض.

ولكن الحكيم كان ذي شخصية متفردة، لم يكن ينحاز إلى أحد الطرفين، ولم يُفلح أي من أبويه أن يجذبه إلى دائرته، وإنما حرص الطفل الصغير على تكوين عالمه الخاص، عالم يجمع بين آماله وأحلامه التي خلقها بنفسه ولنفسه.

ولذا نجد أن الأديب المصري كان يتمتع بشخصية قوية ذات عزم وإرادة لم يحيد عنهما أبدا؛ إذ لم يكن كمثله من الصغار الذين لا شغلة لهم سوى اللهو واللعب، بل كان منصرفا إلى التأمل في الأشياء أكثر من تأمله في الأشخاص، ولذا نجد أنه كان يقضي جل وقته في التنزه على الكورنيش بالإسكندرية أو الجلوس على المقاهي، ومن ثَم ألقت هذه الوحدة ببالغ أثرها على نمو حسه الخيالي وعالمه الفريد.

- مراهقة الحكيم.. قصة حب بائسة وعزيمة لا تفتر

كانت مراهقة الحكيم امتدادا لمرحلة الطفولة، فهي بمثابة فترة الحصاد لما زرعه في طفولته من خيال وعالم خاص لم تشب مراهقته غرور أو استهتار أو خيلاء كغيره من المراهقين، بل نمت أحلام طفولته وظلت تكبر معه شيئا فشيئا.

كان شديد الشغف بالاستماع إلى الموسيقى وتنظيم الشعر، حتى أنه كان كثير الاهتمام بالآلات الموسيقية والعزف، وقيل في بعض الروايات إنه تتطرق إلى الغناء أيضا.

أخذت شجرة شبابه وتطلعاته تنمو وتزدهر وتنمو معها رغبته العاطفية كأي شاب في عمره، فقد تجسد الأمل والحياة بالنسبة له في فتاة جميلة شغفها حبا، وتعلق بها هو الآخر تعلقا شديدا وكأن كنوز العالم في أيديها.

غير أن القصة لم تكن محمودة العواقب؛ فقد انتهت بالفراق بينه وبين حبيبته الذي لم يكن يسطع عليه صبرا، حتى أنه من شدة تأثره انكمش في عزلته وكهفه الخاص، والذي قاده فيما بعد لتأليف مسرحية أصحاب الكهف.

كان أهم ما يميز الحكيم هو عزمه وقيامه بعد كل شدة ونائبة يتعرض لها؛ فهو لم يكن باليائس المستسلم وإنما استطاع أن يخرج من كل ضيق يمر به إلى أوسع الطريق، ضاربا بكل ما يَحُط من عزمه ويضرب به عرض الحائط.

ولذا فإن المدقق جيدا يجد أن الخيال كسا مرحلتي طفولة ومراهقة الحكيم من رأسها إلى أخمص قدميها، فقد كان عالمه محاطا بالرؤى والأحلام التي ظلت مصاحبة له حتى بات أحد أعلام الأدب العربي.