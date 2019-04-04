المصري يعلن سلبية المسحة السادسة

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تلقى الجهاز الطبي للفريق الأول للكرة بالنادي المصري بقيادة شادي السعدني طبيب الفريق إخطارًا من اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم بقيادة محمد سلطان يفيد بسلبية نتائج المسحة الطبية السادسة التي تم إجراؤها على لاعبى الفريق وأعضاء الجهاز الفني والإدارى والطبي صباح أمس السبت بالمعسكر المغلق ببرج العرب.

ومن جانبه أبدى طارق العشري، المدير الفنى لفريق المصري سعادته التامة بنتائج تلك المسحة والتي ستضفي نوعًا من الارتياح والطمأنينة لدى الجميع داخل معسكر الفريق ببرج العرب.

وأشار إلى أن الجميع سيظل على التزامه بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وإجراءات التباعد الاجتماعي داخل المعسكر حرصًا على سلامة الجميع.