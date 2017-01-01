السعودية تحصد 4 جوائز عالمية في الأولمبياد الأوروبي للفيزياء

حصدت السعودية، ممثلة في مؤسسة الملك عبدالعزيز للموهبة والإبداع "موهبة"، 4 جوائز عالمية وشهادة تقدير في ثاني مشاركة لها على التوالي في الأولمبياد الأوروبي للفيزياء 2020 في دورته الرابعة، التي استضافتها رومانيا عن بُعد خلال الفترة من 19 إلى 26 يوليو 2020.

وبهذا الفوز العالمي، رفعت المملكة رصيدها من جوائز الأولمبياد الأوروبي للفيزياء إلى 6 جوائز، ما بين ميداليات ذهبية وبرونزية وشهادات تقدير، حيث حقق فريق الفيزياء السعودي ميداليتين ذهبية وبرونزية، في أول مشاركة له في أولمبياد 2019 الذي أقيم في جمهورية لاتفيا.

ويعد الأولمبياد الأوروبي للفيزياء، مسابقة مخصصة لطلاب المرحلة الثانوية، وانطلقت دورتها الأولى في عام 2017 في أستونيا، وأقيمت دورتها الثانية 2018 في روسيا، فيما استضافت لاتفيا نسختها الثالثة.