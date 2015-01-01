 مدير التوجيه المعنوي بالجيش الليبي: دخول مصر القوية على الخط جعل المسألة معقدة بالنسبة لتركيا - بوابة الشروق
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مدير التوجيه المعنوي بالجيش الليبي: دخول مصر القوية على الخط جعل المسألة معقدة بالنسبة لتركيا

هدى أمين
نشر في: الأحد 26 يوليه 2020 - 2:41 ص | آخر تحديث: الأحد 26 يوليه 2020 - 2:41 ص

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، العميد خالد المحجوب، إن وجود المرتزقة بأعداد كبيرة في ليبيا يحقق لتركيا رفع سقف المطالب.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء السبت، أن «تغيّر وضع الجبهة بدخول مصر القوية على الخط جعل المسألة معقدة بالنسبة لتركيا»، قائلًا إن غرف العمليات نصحت الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بأن العمليات العسكرية في ليبيا قد تكون مغامرة خطيرة جدًا، خصوصًا بعد تدخل مصر، لأسباب تتعلق بالمد اللوجيستي وطول خط الإمداد وقرب الجبهة من مصر وغيرها من الاعتبارات.
وتابع أن «تركيا تعمل على تحقيق مكاسب سياسية واقتصادية وفي نفس الوقت تتعامل بحذر وتحاول
الانسلاخ» بطريقة تحفظ ماء الوجه»، مشيرًا إلى القضاء على طائرات مسيرة كانت تحاول تصوير إمكانيات الجيش الليبي، الجمعة الماضية.


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