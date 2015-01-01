 أيهما أفضل في الفترة الحالية.. شراء العقارات أم بيعها؟ رئيس إعمار العقارية يجيب - بوابة الشروق
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أيهما أفضل في الفترة الحالية.. شراء العقارات أم بيعها؟ رئيس إعمار العقارية يجيب

هدى أمين
نشر في: الأحد 26 يوليه 2020 - 2:49 ص | آخر تحديث: الأحد 26 يوليه 2020 - 2:49 ص

أجاب رئيس مجلس إدارة مجموعة إعمار العقارية، رجل الأعمال محمد العبار، عن سؤال الإعلامي عمرو أديب، والذي مفاده: «بماذا تنصح؛ بالشراء أم البيع في سوق العقارات خلال الفترة الحالية؟».
ونصح «العبار» خلال حواره لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «Mbc مصر»، مساء السبت، بعدم بيع العقارات خلال الفترة الحالية، نظرًا للأزمة الاقتصادية العالمية.
ولفت إلى أن الوقت الحالي مناسبًا لشراء العقارات بسبب الظروف الاقتصادية الحالية، مشيرًا إلى أن أسعار العقارات خلال هذه الفترة أفضل من أي وقت سابق.


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