 وزيرة البحث العلمي الألمانية لا تتوقع أية صعوبات في توفير لقاح كورونا في بلدها - بوابة الشروق
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وزيرة البحث العلمي الألمانية لا تتوقع أية صعوبات في توفير لقاح كورونا في بلدها

د ب أ
نشر في: الأحد 26 يوليه 2020 - 12:52 م | آخر تحديث: الأحد 26 يوليه 2020 - 12:52 م

لا تتوقع الحكومة الألمانية مواجهة أية صعوبات في توفير لقاح كورونا في بلادها عند تطويره.

وقالت وزيرة البحث العلمي أنيا كارليتسك، لصحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد: "إننا نعمل حاليا على زيادة القدرات الاستيعابية للإنتاج في ألمانيا".

وتابعت الوزيرة الاتحادية: "عند توافر لقاح، سيتم تطعيم كل شخص في ألمانيا يرغب في ذلك، يتعين علينا تحقيق ذلك، وسوف نحققه".

ولكن كارليتسك، ثبطت التوقعات الخاصة بتطوير لقاح سريعا، قائلة: "توفير لقاح معتمد مناسب للشريحة العريضة من المواطنين، من المحتمل أن يكون متاحا في منتصف العام القادم على أقرب تقدير".

يُذكر أن باحثين في جميع أنحاء العالم يبحثون تحت ضغط شديد عن لقاح ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

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