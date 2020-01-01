حارس الإسماعيلي الأسبق يرحل عن الفيحاء السعودي

أعلن نادي الفيحاء السعودي اليوم الأحد رحيل حارس مرماه الأردني عامر شفيع، بعدما تقدم باعتذار عن عدم استمراره مع الفريق حتى نهاية الموسم.

وذكر الفيحاء في بيان له اليوم أن "حارس المرمى الأردني عامر صباح شفيع المحترف في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء قدم اعتذاره عن تمديد عقده مع النادي، والذي ينتهي في 31 يوليو الجاري، حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي وربط موافقته على تمديد العقد للموسم الحالي بالتوقيع معه لموسم إضافي "2020-2021".

وأضاف البيان: "مجلس إدارة النادي تمسك بقراره الخاص بعدم النظر في أمر تجديد العقود للاعبين الأجانب أو المحليين للموسم المقبل إلا وفقا للتقرير الفني، الذي سيقدمه المدير الفني خورخي سيماو في نهاية الموسم الجاري".

وعبرت الإدارة عن شكرها للحارس عامر شفيع على ما قدمه طوال فترة تواجده مع الفريق، متمنية له مزيدا من التوفيق والنجاح.

وكان عامر شفيع انضم لصفوف الفيحاء في فترة انتقالات الشتوية لعام 2019 قادما من شباب الأردن.

وخاض عامر مع الفيحاء 30 مباراة بمختلف المسابقات منذ انضمامه، حيث استقبل 44 هدفا وخرج بشباك نظيفة في 4 مباريات فقط.