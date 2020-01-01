موريشيوس تحصل على قرض قيمته 350 مليون دولار لمواجهة أزمة كورونا

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ستحصل موريشيوس، على قرض قيمته 300 مليون يورو "350 مليون دولار"، من الوكالة الفرنسية للتنمية لمساعدة الدولة الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي لمواجهة أزمة وباء فيروس كورونا، ودعمها ضد الصدمات الخارجية، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبورج" للأنباء اليوم الأحد.

ويضاف تمويل الوكالة إلى قرض قيمته 188 مليون يورو، تم الحصول عليه من بنك التنمية الإفريقي في مايو الماضي.

وفي عام 2020-2021، حددت وزارة المالية مئة مليار روبية لحزمة تحفيز اقتصادي.

ومن المتوقع أن ينكمش اقتصاد موريشيوس، الذي يبلغ حجمه 12.4 مليار دولار بواقع 12.5%، طبقا لبنك موريشيوس.

ومن المتوقع أن تنكمش أنشطة السياحة وهي مصدر رئيسي للعملات الأجنبية بواقع 70% في عام 2020، حيث إن الحدود مازالت مغلقة.