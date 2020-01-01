 مصرع قيادي حوثي بارز وسط تكتم الميليشيات - بوابة الشروق
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مصرع قيادي حوثي بارز وسط تكتم الميليشيات

الحوثيون - ارشيفية
الحوثيون - ارشيفية
أ ش أ
نشر في: الأحد 26 يوليه 2020 - 5:24 م | آخر تحديث: الأحد 26 يوليه 2020 - 5:24 م
كشفت مصادر إعلامية يمنية عن مصرع قيادي بارز في ميليشيات الحوثي الانقلابية، وسط تكتم شديد من قبلها.

وأفادت المصادر - وفقل لقناة العربية الإخبارية - أن القيادي الحوثي العميد عبدالله حسين المنصور والمكنى أبو أحمد المداني، لقي مصرعه في ظروف غامضة بصحبة قيادات كبيرة مازالت الميليشيات تتكتم عن الكشف عن أسمائهم.

وبحسب تسريبات إعلامية، فإن المنصور، وهو أحد المرافقين الشخصيين لزعيم الميليشيات، عبدالملك الحوثي، قتل بغارة لطيران تحالف دعم الشرعية، بصحبة قيادات حوثية لكن الميليشيات مازالت تتكتم عن هذه القيادات والتي يتوقع أن تكون من الصفوف الأولى لقيادات الميليشيات.

يذكر أن الميليشيات الحوثية تتكتم عن كشف أعداد القتلى، خاصة تلك التي تطال القادة التابعين لها خوفا من انهيار الجبهة الداخلية.

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