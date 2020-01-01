وزيرة الهجرة العراقية ترفض أي تغيير ديموجرافي في البلاد

عبرت وزيرة الهجرة والمهجرين العراقية إيفان جابرو، اليوم الأحد، عن رفضها أي تغيير ديموجرافي بسبب الهجرة والتهجير في أي منطقة من مناطق البلاد، سيما سهل نينوى.

وذكر بيان لوزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الأحد، أن "جابرو" بحثت مع رئيس أساقفة الكلدان في الموصل وعقرة المطران نجيب موسى ميخائيل، أحوال النازحين والعائدين وضمان حقوقهم وحثهم على العمل بالمبادئ السامية التي اوصت بها الأديان السماوية.

وعبرت الوزيرة عن رفضها أي تغيير ديموجرافي بسبب الهجرة والتهجير في أي منطقة من مناطق البلاد، سيما سهل نينوى الذي يتمتع بالتنوع الاثني، مؤكدة أن قرى سهل نينوى تعد فسيفساء التنوع الاثني في العراق ولانقبل بأي تغيير ديموجرافي يطرأ عليها بسبب الهجرة والتهجير، ولا نقبل أن يكون هناك أي غبن أو اضطهاد لأي مواطن مهما كان انتماؤه.

ومازالت محافظة نينوى التي تضم تنوعا دينيا وقوميا ومذهبيا مختلفا تشهد موجات نزوح وعودة بسبب عدم الاستقرار الأمني فيها وتداخل العمل بين الجيش العراقي والشرطة الاتحادية والبيشمركة الكردية والحشد الشعبي، فضلا عن مسلحي حزب العمال الكردستاني التركي المعارض.