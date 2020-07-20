صدمة لآلاف البريطانيين في إسبانيا إزاء مواجهتهم لإجراءات حجر صحي مفاجئة في بلادهم

يعيد آلاف البريطانيين خطط قضاء عطلتهم اليوم الأحد، بعد أن فاجأتهم لندن وكذلك أي شخص آخر يرغب في السفر إلى بريطانيا من إسبانيا، بفترة حجر صحي إلزامي لمدة أسبوعين.



وقال وزير الخارجية، دومينيك راب، إن هذه الخطوة "ضرورية للغاية"، وذلك بعد أن سجلت إسبانيا أكثر من 900 حالة جديدة بمرض (كوفيد 19) لمدة يومين على التوالي.



إلا أن سرعة القرار فاجأت الكثيرين، بمن في ذلك وزير النقل البريطاني جرانت شابس وأسرته، وهم بالفعل في إسبانيا، التي تعد أبرز مقصد سياحي للبريطانيين.



وتم إعلان السياسة الجديدة يوم السبت، وقضت بأن أولئك الذين لم يغادروا إسبانيا بحلول منتصف ليل ذلك اليوم (2200 من مساء السبت بتوقيت جرينتش)، سيكونون عرضة للحجر الصحي.



وبدأت إسبانيا مفاوضات لتخفيف تلك السياسة أو على الأقل لتطبيقها فقط على أجزاء البلاد الأكثر تضررا من فيروس كورونا، وتتركز أحدث موجات التفشي في إسبانيا بمنطقتي كاتالونيا وأراجون.



وقال راب لشبكة سكاي نيوز، "اتخذنا القرار بأسرع ما يمكن ولا يمكننا التراجع عن ذلك"، مشيرا إلى أن بريطانيا عليها التزام بالرد السريع مع ورود أنباء عن أعداد متزايدة من إسبانيا.