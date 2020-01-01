خسارة «غير مؤثرة» لباشاك شهير أمام قاسم باشا في ختام الدوري التركي

تلقى اسطنبول باشاك شهير هزيمة غير مؤثرة في ختام مسيرته في الموسم الحالي ببطولة الدوري التركي لكرة القدم، عقب خسارته 2 - 3 أمام مضيفه قاسم باشا اليوم الأحد في ختام المرحلة الأخيرة للمسابقة.

وظل باشاك شهير، الذي حسم تتويجه باللقب هذا الموسم للمرة الأولى في تاريخه منذ المرحلة الماضية، متربعا على الصدارة برصيد 69 نقطة، فيما ارتفع رصيد قاسم باشا إلى 43 نقطة في المركز العاشر.

وتقدم قاسم باشا بهدف مبكر حمل توقيع لاعبه الغيني فودي كويتا في الدقيقة التاسعة، قبل أن يعود نفس اللعب ويحرز الهدف الثاني في الدقيقة 28، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض 2 / صفر.

وواصل قاسم باشا تفوقه في بداية الشوط الثاني، الذي شهد تسجيل لاعبه يوسف إردوغان الهدف الثالث في الدقيقة 62، غير أن باشاك شهير انتفض في الدقائق الأخيرة، ليحرز لاعباه السنغالي ديمبا باه والبوسني إدين فيسكا هدفين في الدقيقتين 78 و80.