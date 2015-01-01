مقيمة بدار أيتام في طلخا: المدير السابق كان بيعذبنا ويضربنا ويعايرنا إننا جايين من الشارع

قالت إحدى مقيمات دار الصفا للأيتام بطلخا، إنه تم التقدم بشكوى ضد محمود عز الدين المدير الأسبق للدار بعد مغادرته الدار بعد تعذيبه وضربه للنزلاء.

وتابعت خلال تقديمها برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن مدير الدار الأسبق، كان يتشدد في عملية ملابس الأطفال، وفي المرحلة الابتدائية يتم إجبارهن على ارتداء الحجاب، رغم كونها أطفال.

وأضافت إحدى مقيمات دار الصفا للأيتام بلطخا أن المدير السابق كان يقول «أنا جايبكم حتت لحمة من الشوارع وكان بيضربنا ويعذبنا وكان يجلس فوق مني حتى يضربنا».

وكشفت أن المدير السابق للدار يرغب في العودة إلى الدار مجددًا بعد رحيله وكان يتحدث دائما أنه لن يستطيع أحد أن يجعله يرحل من الدار.