لاجئ رواندي يعترف بإضرام النار في كاتدرائية نانت الفرنسية

اعترف لاجئ رواندي بمسؤوليته عن الحريق الذي شب في كاتدرائية مدينة "نانت" غربي فرنسا والتي تعود للقرن الخامس عشر.

وذكرت قناة "فرانس 24" الإخبارية اليوم الأحد أن ممثلي الإدعاء الفرنسي أعادوا استجواب اللاجئ الذي عمل حارسا متطوعا في كاتدرائية القديس بطرس والقديس بولس، مرة أخرى في وقت مبكر من صباح اليوم حيث اعترف بمسؤوليته عن الحريق الذي اندلع في ثلاثة أماكن بالمبنى بعد أن نفى ذلك في البداية، وتم وضعه قيد الاحتجاز.

وأضافت القناة أن المتهم قد يواجه عقوبة قد تصل إلى 10 سنوات في السجن وغرامة لا تقل عن 150 ألف يورو.

من جهته، قال محامي المشتبه به إن موكله البالغ من العمر 39 سنة نادم بشدة على ما اقترفه.

وكان المدعى العام الفرنسي في نانت "بيير سينيس" أعلن في وقت سابق ظهور تناقضات في رواية المشتبه به، موضحا أن النتائج الأولى لمختبر مقر شرطة باريس دفعتنا إلى ترجيح العمل الإجرامي للحادث، وقد تم إعادة احتجاز هذا الشخص بعد تطورات التحقيق والنتائج التي توصلت إليها الشرطة التقنية والعلمية.