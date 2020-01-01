فصائل المعارضة تطلق عملية عسكرية ضد القوات الحكومية السورية في إدلب

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بدأت فصائل المعارضة السورية، بدعم تركي، عملية عسكرية ضد القوات الحكومية السورية في محافظة إدلب شمالي البلاد.

وقال قائد عسكري في الجبهة الوطنية للتحرير المعارضة، اليوم الأحد، إن فصائل المعارضة المدعومة من الجيش التركي دمروا دبابة للقوات الحكومية وقتلوا طاقمها على محور بلدة داديخ بريف إدلب، وتجري حالياً معارك عنيفة بالأسلحة المتوسطة على أطراف البلدة بعد محاولة دبابة للقوات الحكومية التقدم باتجاه مواقع المعارضة.

وأضاف القائد العسكري، أن فصائل المعارضة مدعومة بالقوات التركية بدأت أيضا عملية عسكرية في محيط مدينة سراقب بريف إدلب الشرقي، كما استهدفت طائرة تركية بدون طيار مواقع للقوات الحكومية في محيط بلدة داديخ.

وتسيطر القوات الحكومية على مدينة سراقب بريف إدلب الشرقي بعد تأمين طريق حلب دمشق، بينما تسيطر فصائل المعارضة والجيش التركي على المناطق المحاذية لطريق حلب دمشق.