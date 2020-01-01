محافظ الإسكندرية يفتتح متحف كنوز البلدية

افتتح محافظ الاسكندرية اللواء محمد الشريف، اليوم الأحد، متحف كنوز البلدية صفحات من الإسكندرية، بحضور جاكلين عازر نائب المحافظ والدكتور علي سعيد مدير المتحف.

وتضمن المتحف عدة صور لمدينة الإسكندرية قديما وحديثا وأيضا شمل المعرض قاعة لعرض رسومات لعدد من الفنانين الكبار الذين لهم بصمة تاريخية في الفنون التشكيلية، ويعد افتتاح المعرض هو أول حدث يأتي بعد جائحة كورونا.

وقال المحافظ فى تصريحات لـ"الشروق" إن الإسكندرية محور الثقافات وملتقي الحضارات ولم أكن أتخيل أن تاريخ الإسكندرية مصورة بتلك الروعة من خلال الصور القديمة واللبورتريهات للفنانين التشكيليين الكبار القدماء، لذلك أدعوا الشعب السكندري لمشاهدة المعرض الذي صور تاريخ الإسكندرية في صور ولبورتريهات رائعة وأقول لشعب إسكندرية كل عام وأنتم بخير بمناسبة العيد القومي".