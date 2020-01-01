 محافظ الإسكندرية يفتتح متحف كنوز البلدية - بوابة الشروق
الأحد 26 يوليه 2020 12:40 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

محافظ الإسكندرية يفتتح متحف كنوز البلدية

افتتاح أول معرض بعد الجائحة
افتتاح أول معرض بعد الجائحة
هدى الساعاتي:
نشر في: الأحد 26 يوليه 2020 - 12:31 م | آخر تحديث: الأحد 26 يوليه 2020 - 12:31 م

افتتح محافظ الاسكندرية اللواء محمد الشريف، اليوم الأحد، متحف كنوز البلدية صفحات من الإسكندرية، بحضور جاكلين عازر نائب المحافظ والدكتور علي سعيد مدير المتحف.

وتضمن المتحف عدة صور لمدينة الإسكندرية قديما وحديثا وأيضا شمل المعرض قاعة لعرض رسومات لعدد من الفنانين الكبار الذين لهم بصمة تاريخية في الفنون التشكيلية، ويعد افتتاح المعرض هو أول حدث يأتي بعد جائحة كورونا.

وقال المحافظ فى تصريحات لـ"الشروق" إن الإسكندرية محور الثقافات وملتقي الحضارات ولم أكن أتخيل أن تاريخ الإسكندرية مصورة بتلك الروعة من خلال الصور القديمة واللبورتريهات للفنانين التشكيليين الكبار القدماء، لذلك أدعوا الشعب السكندري لمشاهدة المعرض الذي صور تاريخ الإسكندرية في صور ولبورتريهات رائعة وأقول لشعب إسكندرية كل عام وأنتم بخير بمناسبة العيد القومي".

اخبار متعلقة


صور متعلقة

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك