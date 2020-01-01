المعارضة في بلغاريا تتعهد بتصعيد المظاهرات المناهضة للحكومة

تعهدت المعارضة في بلغاريا ونشطاء مناهضون للحكومة، اليوم الأحد، بتكثيف المظاهرات ضد حكومة رئيس الوزراء بويكو بوريسوف هذا الأسبوع.

وأعلن نيكولاي هاجينوف أحد القادة الثلاثة للاحتجاجات، عبرالإذاعة الحكومية في لبلغاريا، أن "ذروة التصعيد ستكون يوم الأربعاء، مع مسيرة احتجاج وطنية في صوفيا وقطع طرق في جميع أنحاء البلاد".

ويطالب المتظاهرون منذ 9 يوليو الجاري باستقالة الحكومة وإجراء انتخابات جديدة ،ويتهمون الائتلاف الحاكم، الذي يتولى السلطة منذ عام 2017، بالفساد وارتباطه بالأقلية الثرية صاحبة النفوذ.

ودعت زعيمة المعارضة الاشتراكية كورنيليا نينوفا مرة أخرى إلى استقالة الحكومة اليوم الأحد، وقالت إن "مطالب المحتجين يجب أن تتمخض عن نتيجة سياسية".

وجاءت تصريحاتها بعدما عاد متظاهرون إلى شوارع العاصمة البلغارية صوفيا أمس السبت، على الرغم من إجراء تعديل وزاري من جانب بوريسوف المأزوم الذي استهدف جزئيا إرضاءهم.