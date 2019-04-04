325 ألف رحلة قطار مجانية لجنود الجيش الألماني في النصف الأول من 2020

يتمتع جنود الجيش الألماني، بخدمة الرحلات المجانية على قطارات شركة السكك الحديدية "دويتشه بان" اعتبارا من مطلع العام الحالي، وقد بلغ عدد التذاكر المجانية التي حجزها جنود الجيش خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي نحو 325 ألف تذكرة مجانية.

وقالت متحدثة باسم وزارة الدفاع اليوم الأحد: "نحن سعداء باستفادة الجنود من هذا العرض على هذا النحو الشامل".

بهذا يكون الطلب على هذا العرض أقوى مما كان متوقعا له بالأساس رغم القيود المرتبطة بجائحة كورونا منذ منتصف مارس الماضي.

وقالت المتحدثة، إن من غير الممكن مع بداية المشروع القول بشكل موثوق كيف ستكون أعداد الاستفادة من هذا العرض فعليا، مضيفة: "الأعداد المفترضة بـ300 ألف رحلة سنويا والتي استخدمناها كنقطة انطلاق، هي قيم تقديرية مستندة إلى معايير علمية داخل الجيش مستقاة من دراسة عن التنقل تم إجراؤها في 2015".

وكتبت صحيفة "بيلد آم زونتاج" الألمانية الصادرة اليوم الأحد، أنه نظرا لارتفاع الطلب، فإن على الجيش أن يرفع موازنة 2021 على نحو ملحوظ.

وأضافت الصحيفة أن الخطط الأولية تشير إلى أن من الممكن أن تصل تكاليف رحلات القطارات المحلية والبعيدة المدى إلى 30 مليون يورو.

وعلقت المتحدثة باسم الوزارة، على هذا الموضوع، قائلة إن هناك عملية تقييم في الوقت الراهن لا يمكن استباقها بتنبؤات عن التكاليف.

وبموجب اتفاقية بين وزارة الدفاع وشركة السكك الحديدية "دويتشه بان"، صار من الممكن لجنود الجيش بالزي الرسمي اعتبارا من يناير الماضي ركوب قطارات الشركة بالمجان سواء في رحلات رسمية أو خاصة، وتسري هذه الاتفاقية على الرحلات البعيدة والرحلات الإقليمية.

وتهدف الاتفاقية إلى جعل الجيش الألماني أكثر حضورا في الحياة العامة.

من جهته، قال ألكسندر دوربينت، رئيس الكتلة البرلمانية للحزب المسيحي الاجتماعي البافاري للصحيفة إن تقديم رحلات السكك الحديدية للجنود الذين يرتدون الزي الرسمي بالمجان هو نجاح عظيم.

وحذر من الإضرار بهذا النموذج الناجح عبر النقاشات حول التكاليف في حال استفاد من العرض عدد من الجنود أكبر مما كان متوقعا.