مجموعة فينوس تتعاقد على شراء ماكينات تصنيع جديدة

تعكف مجموعة فينوس للتجارة والتوزيع على تنفيذ توسعات جديد بمصنعها بمدينة 6 أكتوبر خلال العام الجارى تبعا لتصريحات أحمد مسعد مدير التسويق فى الشركة.

قال مسعد لـ«مال وأعمال ــ الشروق» إن الشركة تترقب استلام ماكينات لتصنيع البلاستيك بداخل مصنع الشركة بمدينة 6 أكتوبر بهدف زيادة نسبة التصنيع المحلى فى منتجاتها

وتعمل الشركة على تصنع أوشاش الكهرباء والمفاتيح وقواطع الكهرباء بداخل مصنع الشركة.

كما توزع الشركات اللمبات الليد والكشافات الموفرة للطاقة بجميع الأحجام بداخل السوق المحلية.

وتستحوذ الشركة على أكبر حصة مبيعات من المنتجات الكهربائية بداخل السوق المحلية.

وتمكنت الشركة من بيع 60 مليون لمبة ليد منذ 2014 ضمن مشروع ترشيد استهلاك الطاقة.

وقامت الشركة بتشغيل 20 سيارة متنقلة جديدة خلال العام الجارى.

ليصل اجمالى السيارات لنحو 206.

وتستهدف الشركة زيادة منافذ المباشر للجمهور خلال السنوات المقبلة بهدف التمكن من سرعه الوصول إلى العملاء.