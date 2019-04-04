 رئيس غرفة الأطباء بألمانيا يدعو لتعزيز الخدمة الصحية ببلاده - بوابة الشروق
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رئيس غرفة الأطباء بألمانيا يدعو لتعزيز الخدمة الصحية ببلاده

الخدمات الصحية - ارشيفية
الخدمات الصحية - ارشيفية
د ب أ
نشر في: الأحد 26 يوليه 2020 - 4:26 م | آخر تحديث: الأحد 26 يوليه 2020 - 4:26 م
دعا رئيس الغرفة الاتحادية للأطباء بألمانيا، إلى إدخال تحسينات بالنسبة لمكاتب الصحة في ألمانيا.

وقال كلاوس راينهارت، لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" بالعاصمة برلين: "أزمة كورونا أظهرت مدى أهمية سير خدمة الصحة العامة لأجل حماية المواطنين.. ولكن يتم الإدخار بشكل جذري في هذا القطاع منذ 20 عاما ودون مراعاة لأية خسائر".

وأكد راينهارت أنه حان الوقت بقوة لجعل مكاتب الصحة متصلة على شبكة رقمية ولتزويدها بأفراد على نحو أفضل، شدد على أنه لابد أن تعلن الحكومة حاليا حزمة لدعم النظام  الصحي.

وأضاف أنه لابد حاليا من إعادة تشغيل القطاع الطبي في نظامه الطبيعي، قائلا: "يجب ألا نعود إلى وضع الأزمات إلا إذا تفشى الوباء مرة أخرى".

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