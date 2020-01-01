وفاة هانز-يوخن فوجل، الرئيس الأسبق للحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني

توفي هانز-يوخن فوجل، الرئيس الأسبق للحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحالي في ألمانيا.

وعلمت وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" من دوائر أسرة فوجل أنه توفي صباح اليوم الأحد عن عمر "94 عاما" بعد رحلة طويلة مع المرض.

كان يوخن، المولود في عام 1926 في جوتينجن لأستاذين جامعيين، تولى منصب عمدة ميونخ وهو في سن الرابعة والثلاثين ليصبح أصغر رئيس لمدينة كبرى في ألمانيا، وقد أثر فيه هذا العمل، الذي استمر فيه لمدة 444 يوما، بصورة أقوى من مناصبه اللاحقة.

وقد أسهم في تلك الفترة في فوز ميونخ بحق تنظيم دورة الألعاب الأولمبية عام 1972، وبسبب مساجلاته القوية مع الجناح اليساري في الحزب الاشتراكي الديمقراطي، استسلم فوجل، ممثل التيار اليميني آنذاك داخل الحزب، واتجه صوب السياسة على الصعيد الاتحادي.

وحفلت مسيرة فوجل بالعديد من النقاط المضيئة كما لم تخل أيضا من هزائم، وقد تولى منصب وزير البناء ووزير العدل، كما تولى منصب عمدة برلين لمدة نحو أربعة شهور، وتولى منصب رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي ورئيس الكتلة البرلمانية للحزب ثم ترشح للمستشارية لكنه هُزِم أمام هيلموت كول.

وكان فوجل، قد حذر من انهيار أوروبا عندما لاحت أول نُذُر لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حيث قال إن السلام الذي استمر على مدار 70 عاما في أوروبا ما كان ليصبح ممكنا بدون التغلب على النزعة القومية.

وكان فوجل، قد أعلن عن إصابته بالشلل الرعاش قبل سنوات قليلة من وفاته، وظل فوجل حتى وفاته مقيما مع زوجته ليزلوته في دار للمسنين في ميونخ حيث كان يستقبل زائريه من الأصدقاء والصحفيين والحزب طالما كانت حالته الصحية تسمح.

وكان يناقش مع زائريه القضايا الراهنة مثل أزمة اللاجئين والأخطار التي تمثلها التيارات اليمينية.

وكان من الصعب الوصول إلى فوجل لأنه كان يرفض استخدام الهاتف المحمول ولا الكمبيوتر.