أظهرت البيانات، أن ما يقرب من 16000 مطعم غلقت أبوابه بشكل دائم بسبب الوباء فيروس كورونا، الذي يضرب الولايات المتحدة بشراسة، بحسب موقع "ABC" نيوز الأمريكي.

حيث دفعت عمليات الإغلاق المفاجئة، وإعادة الفتح غير المتسقة، والتغييرات في إرشادات الصحة العامة للعمليات وغيرها من الأوامر التي تفرضها الدولة، صناعة الخدمات الغذائية إلى حافة الهاوية.

وكشفت بيانات جديدة لشركة «ييلب» الحكومية، عن الواقع الصادم لعمليات الإغلاق الدائمة لعدد ضخم من المطاعم التي كانت تعمل بالفعل بنسبة ضئيلة.

وأظهر أحدث تقرير عن التأثير الاقتصادي المحلي، يوم الأربعاء، أن 60٪ من المطاعم التي تم إغلاقها مؤقتًا بسبب الوباء قد أغلقت أبوابها منذ ذلك الحين إلى الأبد.

وتم إغلاق 26160 مطعمًا بالكامل تابعين لشركة "ييلب" للعامة في أمريكا، وذلك اعتبارًا من 10 يوليو، بالإضافة إلى 15770 مطعم بشكل دائم.

وذكر التقرير الذي أخرجته "ييلب"، أن صناعة المطاعم تمثل الآن أعلى إقفال أعمال إجمالي، متجاوزة مبيعات التجزئة في الآونة الأخيرة، وقد حاول الطهاة والمديرون العامون والمالكون والمتعهدون رفع أصواتهم للحصول على المساعدة للقطاعات التابعة للشركة للعامة والتي تضررت بشدة، لكن دون فائدة.

وقال جاستين نورمان، نائب رئيس علوم البيانات في "ييلب"، إن أحدث أرقام الشركة ترسم توابع مؤلمة لما يمكن أن يأتي بعد ذلك.

وعبر قائلا: "لسوء الحظ نتوقع استمرار عمليات الإغلاق مع استمرار ارتفاع حالات كورونا في جميع أنحاء المقاطعة ونتوقع أن تتراجع الولايات أو تؤجل خطط إعادة الفتح، الأمر الذي سيؤثر حتمًا على النجاح المستقبلي لجميع الشركات بما في ذلك المطاعم وربما يحول المزيد من عمليات الإغلاق المؤقتة إلى عمليات دائمة".

واضطر مالكو المطاعم، إلى التوصل بسرعة إلى تعديلات جديدة على القوائم، ونقاط الخدمة، وعدد ساعات العمل، وخدمات التوصيل والوجبات المجانية التي تخدم مجتمعاتهم المحلية بشكل أفضل لمجرد أن يظلوا يعملون.

ونظرت الشىركة الحكومية في التغييرات التي طرأت على خيارات الخدمة والتسليم والوجبات السريعة، لكنها لا تزال غير قادرة على دعم العديد من المطاعم المسجلة.

ويقول نورمان، عن بعض المحال على قائمة انتظار المساعدات الخاصة بالشركة: "لقد شهدنا بالفعل الكثير من النجاح من المطاعم التي وسعت خيارات تناول الطعام والتسليم، وبعضها يقدم أطقم الوجبات وأطقم المشروبات ودروس الطبخ".