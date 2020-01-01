«المنارة للتجارة» تؤجل افتتاح مصنع زيوت إلى العام القادم

أجّلت مجموعة المنار للتجارة والتوزيع افتتاح مصنعها الجديد بمدينة 6 أكتوبر إلى مطلع العام المقبل بطاقة إنتاجية 1800 طن زيوت لتشغيل السيارات ــ تبعا لتصريحات أحمد نوارة المدير التنفيذى للمجموعة.

قال المدير التنفيذى لـ«مال وأعمال ــ الشروق» إن المجموعة اضطرت إلى تأجيل افتتاح المصنع بسبب انتشار مرض كورونا وما ترتب عليه من تباطئ العمليات الانشائية.

وأكد أن الطلب على زيوت السيارات انخفض بواقع 50 % خلال 4 شهور الماضية تزامنا مع فرض حظر التجوال.

وذكر أن الامور استقرت بشكل ملحوظ خلال شهر يونيو الماضى بعد قرار تخفيض ساعات الحظر مما ساهم فى انتعاش حجم المبيعات.

على صعيد متصل توقع عدم تأثر مبيعات الشركة بقرار تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى.

وأرجع ذلك لاحتياج السيارات إلى الزيوت لتشغيلها مما يجعل تأثير القرار معدوما على الشركة.

ويجدر الإشارة إلى أن مجموعة المنار وقعت اتفاقا مع شركة توتال بشأن توزيع زيوت elf لها فى السوق المحلية.