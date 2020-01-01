الصحة تناشد بالالتزام بالإجراءات الاحترازية المكافحة لانتشار كورونا خلال إجازة عيد الأضحى

قالت الدكتورة هناء سرور، رئيس قطاع الرعاية الصحية بوزارة الصحة، إن نسب الشفاء من فيروس كورونا في مصر تحقق معدلات مرتفعة.

وعبرت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية «Dmc»، مساء الأحد، عن تخوفها من عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك فيما يخص التزاحم والتجمعات.

وأشارت إلى أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، عقدت اجتماعًا مع مديري مديريات الصحة، للتشديد على إجراءات عيد الأضحى المبارك، متابعة أن الوزيرة وجهت بترصد أي حالة مصابة بفيروس كورونا بشكل سريع.

وناشدت رئيس قطاع الرعاية الصحية بوزارة الصحة، بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية خلال إجازة عيد الأضحى.