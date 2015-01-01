«الأورمان» تعيد تأهيل 305 منازل بأسيوط

أعلن اللواء ممدوح شعبان، مديرعام جمعية الأورمان، أنه ضمن مبادرة «حياة كريمة» والتى قد أعلنها الرئيس وبالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى، نفذت جمعية الاورمان تحت رعاية اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اعادة تأهيل (305) منازل بقرى محافظة أسيوط.

وأكد شعبان أن الأورمان قامت بإعادة إعمار (305) منازل فى (4) قرى بمحافظة أسيوط، حيث تم اعادة اعمار (80) منزل فى قرى بنى قره وبلوط ونزالى جنوب مركز القوصية، و(70) منزل فى قريتى ديروط الشريف وساره مركز ديروط، و(135) منزل فى قرى نزة قرار وبنى رافع والحواتكه مركز منفلوط، و(20) منزل فى قرية قرقارص مركز أسيوط بتكلفة اجمالية وصلت إلى 16 مليونا و958 ألف جنيه.

وأشار شعبان إلى أن عملية إعمار المنازل المتهالكة تتضمن داخل البيت الواحد استكمال البناء وعمل المحارات والدهانات وتركيب النجارة وتعريش المنزل كما يتم تركيب سيراميك الأرضيات والحوائط لكل منزل وتركيب السباكة الداخلية بالاحواض وطقم الحمام وتركيب الكهرباء الداخلية.

وأوضح شعبان أن إجمالى ما تم عمله ضمن مبادرة «حياة كريمة» اعادة تأهيل (645) منزلا فى (19) قرية فى محافظات الأقصر ومطروح والمنيا وأسيوط، فضلًا عن عمل (340) عملية عيون تنوعت ما بين المياه البيضاء والمياه الزرقاء وجراحات الشبكية وزرع القرنية وعمل نظارات طبية بمحافظتى الأقصر ومطروح، بالاضافة إلى إعادة تأهيل مدرسة الفصل الواحد بالاقصر.

يذكر أن مشروع إعادة أعمار القرى الفقيرة أطلقته الأورمان قبل سنوات من الآن ونجحت من خلاله فى تطوير وتنمية أكثر من ٨٥٠ قرية فقيرة فى محافظات الجمهورية المختلفة وأن اعادة اعمار القرى الفقيرة تضمن أيضا تسليم مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر بجانب القطاع الطبى من عمليات القلب والعيون والأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية والقوافل العلاجية وتقديم العلاج للمرضى مجانا بمستشفى شفاء الاورمان لعلاج الاورام بالأقصر، كذلك دعم الأسر والانتقال من دائرة العوز والاحتياج إلى دائرة الاكتفاء والإنتاج.