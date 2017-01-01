دورة استثنائية للمجلس الوزاري العربي للكهرباء غدا

يعقد المجلس الوزاري العربي للكهرباء دورة استثنائية غدا الاثنين، يسبقها اجتماع تحضيري للجنة خبراء الكهرباء في الدول العربية، اليوم الأحد.

ولفت السفير كمال حسن علي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية، إلى أهمية هذا الاجتماع، موضحا أنه من المتوقع الموافقة على الاتفاقية العامة لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء واتفاقية السوق من قبل الدول العربية الأعضاء في المجلس.

ويأتي هذا التطور استكمالا لجهود المجلس المستمرة التي توجت باعتماد مذكرة التفاهم التي دخلت حيز النفاذ بعد توقيع 16 دولة عربية عليها في 16 أبريل 2017، وبذلك تكون مسيرة إنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء قد دخلت مرحلة تبشر بالكثير من العوائد الاقتصادية تتضمن تطوير قطاع الكهرباء وتعزيز إمكاناته، وتشكل إنجازا كبيرا في عمل المجلس.

ومن المتوقع أن يحضر الاجتماع معظم وزراء الكهرباء العرب، فضلا عن العديد من المنظمات والهيئات والاتحادات ومؤسسات العمل العربي المشترك.