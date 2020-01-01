الأمم المتحدة: أكثر من 60 قتيلا في هجوم جديد في دارفور غرب السودان

أفادت فضائية «سكاي نيوز»، مساء الأحد، بأن 60 قتيلًا سقطوا جراء هجوم جديد في دارفور بغرب السودان.

وكانت وكالة السودان للأنباء، قالت مساء اليوم السبت، إن عشرات القتلى والجرحي سقطوا إثر تجدد الاقتتال في وحدة مستري الإدارية التابعة لمحلية بيضة الحدودية مع تشاد في ولاية غرب دارفور بالسودان بعد توقف الاسبوع الماضي في كل من مستري والجنينة يومي السبت والأحد الماضيين على التوالي.

ونقلًا عن الوكالة، فإن الاشتباكات التي دارت في مدينة مستري منذ الخامسة من صباح الأمس حتى السادسة مساء خلفت عدد كبيرًا من القتلى من الطرفين بجانب اعداد كبيرة من الجرحى، فيما قامت لجنة أمن الولاية بابتعاث تعزيزات عسكرية ضخمة لوقف الاقتتال إلا الظروف الطبيعية الخاصة بفصل الخريف حالت دون وصولها في الوقت المناسب.