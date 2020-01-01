مقتل جنديين أفغانيين في انفجار سيارتين مفخختين جنوب أفغانستان

ذكر مسؤولون محليون أفغان، اليوم الأحد، أن جنديين على الأقل بالجيش الأفغاني، قتلا وأصيب ثلاثة آخرون في انفجار سيارتين مفخختين بإقليم هلمند جنوب أفغانستان الليلة الماضية، طبقا لما ذكرته قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية الأفغانية اليوم.

وقال عمر زواك، أحد المتحدثين باسم حاكم إقليم هلمند، إنه في الساعة العاشرة مساء بالتوقيت المحلي، انفجرت سيارتان مفخختان بالقرب من نقاط تفتيش أمنية بمنطقة نهر السراج بالإقليم.

وتابع زواك: "حصلت القوات على معلومات مسبقة بشأن السيارتين المفخختين، لذلك اتخذت الاستعدادات".

ولم تعلن أية جماعة مسؤوليتها عن الانفجارين.