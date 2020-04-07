ولاية فلوريدا الأمريكية تتجاوز نيويورك في حالات الإصابة بكورونا



تخطت فلوريدا نيويورك في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وفقا لأحدث المعلومات من وزارة الصحة بالولاية الأمريكية اليوم الأحد.

وسجلت فلوريدا، في المجمل 423 ألفا و855 حالة إصابة، بارتفاع قدره 12 ألفا و180 حالة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وتشهد ولاية نيويورك، التي كانت في وقت من الأوقات بؤرة تفشي الفيروس بالبلاد بعدد إصابات يبلغ إجمالا 411 ألفا و200 حالة، حالات إصابة يومية جديدة تقدر فقط بالمئات.

وأصبحت كاليفورنيا، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 40 مليون شخص، أي حوالي ضعف سكان فلوريدا، هي الآن الولاية الأكثر تضررا، حيث تقترب حالات الإصابة بالفيروس من 450 ألف حالة.

كما ترتفع الوفيات في فلوريدا، بتسجيل 124 حالة وفاة أخرى الليلة الماضية، ليصل الإجمالي إلى 5854 حالة وفاة.

ووفقا لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، هناك أكثر من 4 ملايين حالة إصابة ونحو 140 ألف وفاة بالفيروس على مستوى الولايات المتحدة.

وأفاد مسؤولو صحة مرات عدة في الأسبوع الماضي بأن أكثر من 1100 شخص قد توفوا في يوم واحد، حيث يضرب الفيروس أجزاء من الجنوب والجنوب الغربي للبلاد، خاصة المناطق الحضرية.

وتشهد الولايات المتحدة حوالي 70 ألف حالة إصابة جديدة كل يوم، مع قيام عدد من الولايات بتحطيم أرقامها الخاصة بها في الأسابيع القليلة الماضية، حيث بدأ يرتفع بشكل حاد مجددا عدد المرضى الذين يحتاجون للعلاج بالمستشفيات.