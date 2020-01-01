محافظ الدقهلية يناقش آخر مستجدات ملف إجراءات التصالح في مخالفات البناء

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اجتماعا اليوم؛ لمناقشة آخر مستجدات ملف إجراءات التصالح في مخالفات البناء، بحضور هيثم الشيخ نائب المحافظ، واللواء عبدالقادر النوري السكرتير العام، ومنال الغندور السكرتير المساعد للمحافظة.

وأكد محافظ الدقهلية أنه لا تهاون في إنهاء إجراءات التصالح مع المخالفين وفقا للقانون المنظم، وأنه لن يسمح بإهدار موارد الدولة أو التأخير في تحصيلها، مشيرا إلى تشكيل فرق عمل بكل الوحدات المحلية للانتهاء من كل الإجراءات لجميع الطلبات بأقصى سرعة، والسعي لتحقيق مركز متقدم على مستوى الجمهورية.

وأكد محافظ الدقهلية ضرورة قيام رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة الميدانية اليومية لمختلف المرافق ومتابعة طلبات التصالح بشكل يومي وبكل طرق الإعلان، والتأكيد على المواطنين بضرورة السرعة في إنهاء الإجراءات التي تصب في صالحهم وصالح الدولة.

وأشار محافظ الدقهلية إلى أن التصالح يحفظ حقوق المواطنين في ملكيتهم، مؤكدًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وجه بضرورة مراعاة ظروف المواطنين والبعد الاجتماعي وتيسير الإجراءات في إطار القانون.

وأكد محافظ الدقهلية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، أهمية منع التعديات على الأراضي من المهد حفاظا على موارد الدولة وعدم التقاعس في اتخاذ الإجراءات الفورية لمنع تفاقم المشكلة.