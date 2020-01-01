بولونيا يهزم ليتشي في الدوري الإيطالي

انتزع فريق بولونيا فوزا صعبا من ضيفه ليتشي 3 / 2 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة السادسة والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجل أهداف بولونيا رودريجو بالاسيو في الدقيقة الثانية وروبرتون سوريانو في الدقيقة الخامسة وموسى بارو في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة، فيما سجل هدفي ليتشي ماركو مانكوسو في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول وفيليبو فالكو في الدقيقة 66.

ورفع بولونيا رصيده إلى 46 نقطة في المركز الحادي عشر، وتوقف رصيد ليتشي عند 32 نقطة في المركز الثامن عشر ليقترب بقوة نحو الهبوط رسميا للدرجة الثانية.