فيتنام تعيد فرض إجراءات التباعد الاجتماعي بعد ظهور حالتي كورونا

أفادت وسائل إعلام رسمية في فيتنام، اليوم الأحد، بأنه سيتم إعادة فرض إجراءات التباعد الاجتماعي في مدينة "دا نانج" الواقعة بوسط البلاد بعد تأكيد ظهور حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا المستجد بعد مرور فترة 99 يوما دون ظهور أية حالة عدوى محلية.

وذكرت قناة (دويتشه فيله) الألمانية، أن رجلا فيتناميا بمدينة "دا نانج" أظهرت الفحوصات المعملية للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا التي أجريت له يوم الجمعة الماضية أنه إيجابي، ليتم بعدها عزل 50 شخصا خالطوه.

وفُرض إغلاق على المستشفى التي تلقي بها المصاب العلاج وأغلقت المدينة مطارها أمام الرحلات الدولية، وتدهورت حالة الرجل المصاب بشكل سريع وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي.

وقال نائب مدير مركز مدينة "دا نانج" لمكافحة الأمراض والوقاية منها نجوين تين هونج، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إن عددا من الأشخاص الذين خالطوا الرجل المصاب ظهرت عليهم أعراض، مضيفا أن أحدهم جاءت نتيجة فحوصاته إيجابية اليوم الأحد.

تجدر الإشارة إلى أن فيتنام أثبتت حتى الآن قصة نجاح في استجابتها لجائحة كورونا إذ سجلت 418 حالة إصابة فقط بالفيروس ولم تسجل أي وفيات حتى الآن.