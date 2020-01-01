 مسئول اللجنة العلمية لكورونا: من الغباء عدم الحذر من حدوث موجة ثانية للوباء - بوابة الشروق
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مسئول اللجنة العلمية لكورونا: من الغباء عدم الحذر من حدوث موجة ثانية للوباء

كورونا - ارشيفية
كورونا - ارشيفية
نور رشوان
نشر في: الأحد 26 يوليه 2020 - 4:34 م | آخر تحديث: الأحد 26 يوليه 2020 - 4:34 م
ردًا على سؤاله حول احتمالية حدوث موجة ثانية لفيروس كورونا مع حلول فصل الشتاء المقبل، قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، «نحن نترقب ونتوقع لكن لا نؤكد حدوثها».

وأوضح في تصريحات لفضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الأحد، أن «الترقب والتوقع ضروري لأن ما حدث في هذا الوباء كان بمثابة صدمة هزت المجتمع الطبي العالمي كله، وبالتالي من الغباء عدم الحذر من احتمالية حدوث موجة ثانية لفيروس كورونا».

وأضاف رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، أنه «لا يوجد شيء مؤكد أو دليل علمي يؤكد فرضية حدوث الموجة الثانية، لكن هناك احتمالية ولابد من أن نأخذ حذرنا، وأن يتكاتف المجتمع الدولي كله لإنتاج لقاح واقي».

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