يمينيون متطرفون يرفعون علما عليه صليب معقوف أثناء جولة بقوارب بنهر شرقي ألمانيا

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أعلنت الشرطة الألمانية في مدينة لايبتسيج شرقي البلاد، أن يمنيين متطرفين أبحروا طوال ساعات على متن قوارب مطاطية في نهر "مولده" بالقرب من لايبتسيج، وقاموا برفع علما عليه صليب معقوف أمس السبت.

وأضافت الشرطة أنهم قاموا أيضا بإظهار تحية الزعيم النازي هتلر والمناداة بها.

ونظرا لأن محاولات إيقاف القوارب أخفقت في البداية، تمت الاستعانة بمروحية وسرب فرسان إلى جانب شرطة حماية المسطحات المائية.

وفي المساء رست القوارب بين بلدتي نبرفيتس وكولاو، وأوقفت الشرطة هؤلاء الأفراد وهم 11 رجلا تتراوح أعمارهم بين 30 و37 عاما.

وذكرت الشرطة أنهم كانوا في حالة سكر شديد، وتحقق الشرطة حاليا على خلفية استخدام رموز لمنظمات مخالفة للدستور والسكر أثناء القيادة.