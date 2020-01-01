افتتاح مهرجان شنجهاي السينمائي الدولي بمشاركة 320 فيلما صينيا وأجنبيا

افتتحت الدورة الـ23 لمهرجان شنجهاي السينمائي الدولي، وسط إجراءات مشددة لدعم استئناف العمل في صناعة السينما مع الحفاظ على يقظة عالية ضد وباء "كورونا الجديد" (كوفيد-19).

وذكرت اللجنة المنظمة للمهرجان -في بيان اليوم الأحد- أن فعاليات الدورة الحالية تستمر حتى 2 أغسطس القادم، حيث سيتم عرض أكثر من 320 فيلما صينيا وأجنبيا في 29 دار سينما في شنجهاي، فيما ستكون التذاكر متاحة للشراء عبر الإنترنت فقط، بحضور 30% فقط من الطاقة الاستيعابية لدار السينما في كل عرض.

وأضافت اللجنة المنظمة أنه نظرا للوباء، فلن يتم خلال هذا العام منح جوائز الكأس الذهبية وجوائز المواهب الجديدة الآسيوية، لكن سيتم الاقتصار على إعلان الترشيحات وعقد لقاءات، بعضها افتراضية، مع الطواقم السينمائية.

ويعد مهرجان شنجهاي السينمائي الدولي، الذي تأسس عام 1993، حدثا عالميا تنافسيا، وتم إرجاء موعد المهرجان السينمائي، الذي كان من المقرر إقامته في يونيو جراء تفشي وباء كوفيد-19.