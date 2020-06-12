ارتفاع مصابي كورونا يجبر مستشفى في تكساس على إنشاء «لوحات الموت»

ذكرت صحيفة "جارديان" البريطانية، اليوم الأحد، أن ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في ولاية تكساس الأمريكية، أجبر أحد المستشفيات على إنشاء "لوحات الموت" لتحديد أي من المرضى سيتم إنقاذه وأيهم سينقل إلى منزله ويلقى حتفه.

وقالت الصحيفة إنه تم إصدار المبادئ التوجيهية للعناية المركزة للأطباء في مستشفى مقاطعة ستار التذكاري وهي المستشفى الوحيدة في المقاطعة، لتحديد أي من المرضى سيخضع للعلاج ومن منهم سيتم نقله للمنزل لأن وضعه الصحي أصبح ميؤوس منه. وأضافت الصحيفة أنه تم تشكيل لجنه للتخفيف من الموارد الطبية المحدودة في المستشفى حتى يتمكن الأطباء من التركيز على المرضى الذين لديهم فرصة في الشفاء.

وسميت المبادئ التوجيهية باسم "لوحات الموت" من قبل منتقدي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وبدأت مقاطعة ستار تشهد زيادة في عدد المصابين بكورونا منذ أوائل الشهر الجاري، وسجلت نحو 1.769 حالة إصابة حتى 24 من الشهر الجاري، و17 حالة وفاة مؤكدة بفيروس كورونا فضلا عن 33 حالة وفاة أخرى لم تؤكد الدولة بعد إذا ما كانت جراء الإصابة بالوباء الفتاك أم لا.

ولم تسجل المقاطعة التي تضم 64 ألف نسمة، أي حالة إصابة بكوفيد-19 في الأسابيع الأولى من بداية تفشي الوباء. وأرجع المسؤولون السبب وراء زيادة أعداد المصابين إلى التجمعات.

من جهته، قال قاضي مقاطعة ستار إلروي فيرا، عبر الصفحه الرسمية للمقاطعة على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك": "نحن الآن نتكبد نتائج تجمعات الاحتفال بيوم الاستقلال الموافق 4 من الشهر الجاري".

وأضاف: "للأسف، مستشفى ستار كاونتي ميموريال محدودة الموارد وسيتعين على أطبائنا أن يقرروا من الذي يتلقى العلاج ومن الذي سينقل إلى المنزل ليموت بجانب أحبائه".

وقال الممرض في وحدة العناية بمرضى كورونا كوراندو ريوس: "كنت ممرضا لمدة 30 عاما تقريبا ولم أر يوما مثل الذي يحدث الآن في مجتمعنا". يذكر أن هذا الممرض ثبت إصابته بكورونا ويخضع الآن للحجر الصحي.