أستاذة بعين شمس: فصل أستاذ بجامعة الزقازيق عبرة لمن يسيئ للجامعات

قالت محبات أبو عميرة، أستاذة المناهج بجامعة عين شمس، إن حكم الإدارية ضد الأستاذ الجامعي بجامعة الزقازيق عبرة لكل من يحاول الإساءة للجامعات، مؤكدة أن المليشيات الإخوانية الإلكترونية تركز على السلبيات لإثارة المواطنين ضد الدولة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن المجلس الأعلى للجامعات لا بد أن يدرس حكم المحكمة الإدارية مع تحديد آلية تجاه الأعضاء المنتمين للجماعة داخل الجامعات.

وتابعت أن من حق البرلمان إضافة مادة في قانون تنظيم حتى يتخذ المجلس الأعلى للجامعات القرار المناسب في صحيح القانون، مؤكدة أنه يجب اتخاذ إجراءات قانونية ضد أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المنتمين للجماعة الإرهابية.

وأكدت أستاذة المناهج بجامعة عين شمس، أن الأجهزة المعنية تعلم جيدا أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المنتمين للجماعة الإرهابية، موضحة أن دور أستاذ الجامعة محاربة الفكر المتطرف وليس التدريس فقط والتوعية.

وكشفت أنها لم تكمل مدتها القانونية بالجامعة بسبب جماعة الإخوان الإرهابية، موضحة أن القرار الجمهوري الخاص بإلغاء مادة في قانون تنظيم الجامعات كانت تجيز الانتخابات بالتصويت أنهى على التزوير في الانتخابات وأصبح الآن التعيين عن طريق لجنة مشكلة من جانب مجلس الجامعة.