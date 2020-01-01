كلوب: سنأخذ إجازة لمدة أسبوعين قبل الاستعداد للموسم الجديد

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أكد يورجن كلوب مدرب ليفربول إن فريقه سيحصل على إجازة سلبية لمدة أسبوعين وبضعة أيام قبل العودة مجددا للتدريبات استعدادا للموسم الجديد.

وفاز ليفربول في آخر جولات الدوري الإنجليزي الممتاز بنتيجة 3-1 أمام مضيفه نيوكاسل يونايتد.

وقال كلوب في تصريحات عقب المباراة: "الأولاد لعبوا مباراة رائعة للغاية، ربما ليست مثالية مثلما تقولون في تلك الدولة هنا كمباراة مقررة مسبقا لا تهم نتيجتها".

وأضاف المدرب الألماني: "لا أحب الهدف الذي استقبلناه لكنه ساعد على توضيح الأمور، قمنا بتغييرات كثيرة بعد فترة طويلة من اللعب بنفس التشكيل".

وتابع: "عملنا بقوة في المباراة وتطورنا كثيرا قبل التبديلات، لكن التغييرات ساعدتنا كثيرا على مدار المواجهة".

وواصل: "لن أذهب إلى مكتبي لفترة، سأجتمع مع عائلتي هذا كل ما أحتاج إليه".

وأتم: "سنأخذ إجازة لمدة أسبوعين وبضعة أيام، وبعد ذلك نبدأ مرة أخرى، الموسم القادم سيكون صعبا للغاية، أقصر بـ4 أسابيع، لذا علينا استخدام تلك الإجازة".