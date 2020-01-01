أكد محمود حسن تريزيجيه أنه تعب واجتهد وحارب كثيرًا من أجل يتحصل على فرصة لإثبات وجوده في فريق أستون فيلا الإنجليزي ومساعدته على النجاة من شبح الهبوط، مبديًا ارتياحًا كبيرًا لمساهمته في بقاء فريقه بالدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج».

وضمن أستون فيلا بقاءه في «البريميرليج» بعد التعادل مع مضيفه وست هام يونايتد بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل جاك جريليش هدف التقدم لأستون فيلا في الدقيقة 84، قبل أن يتعادل أندريه يارمولنكو للهامرز في الدقيقة 85.

وقال تريزيجيه في تصريحات عقب المباراة عبر قناة «بين سبورتس»: «طالما أنك تتعب وتُعطي كل ما لديك في عملك، سيكافئك الله، كنت أحارب طوال الموسم، أحيانًا أشارك وأحيانًا لا أشارك، لكني كنت مؤمنًا أن الفرصة ستأتيني».

وأضاف نجم أستون فيلا: «في النهاية جاءت الفرصة وكنت سببًا في البقاء، أمام كريستال بالاس لو خسرنا أو تعادلنا لهبطنا رسميا».

وتابع: «وأمام أرسنال كانت مباراة صعبة أمام فريق انتصر لتوه على مانشستر سيتي وعلى ليفربول».

وأتم: «اليوم كنت أحارب طوال المباراة، لم تكن مجرد مباراة كرة قدم، بل مباراة قلب ورجولة».

ويدين أستون فيلا ببقاءه في الدوري الإنجليزي الممتاز، لمحمود حسن تريزيجيه، نجم الفريق والذي ضمن للفيلانز 6 نقاط في الجولات الحاسمة الأخيرة.

كان أستون فيلا يقبع في المركز التاسع عشر ويحتاج لمعجزة للبقاء في البريميرليج، قبل أن يسجل تريزيجيه ثنائية ليقود الفريق للفوز على كريستال بالاس، ومن ثم يسجل هدفًا حقق به الفريق فوزًا غاليًا على أرسنال.