تمكنت أفعى كوبرا آسيوية من كشف شبكة تهريب حيوانات كبيرة في البرازيل؛ ما جعلها تحظى بشهرة عالية وحساب "تويتر" عليه عشرات آلاف المتابعين ونسب مشاهدات عالية لها على "إنستجرام".

وبحسب "فرانس 24"، عضت أفعى الكوبرا الآسيوية، طالبا عشرينيا يدعي "بيدرو ليمكل" ما تسبب بدخوله في غيبوبة، وفتح تحقيق حول سبب وصول الحية الآسيوية الممنوعة التداول إلى شقته.

وأسفرت التحقيقات عن كشف شبكة تهريب عبر البرازيل، وتحريز 16 أفعى لدى صديق بيدرو، و3 أسماك قرش، وبعض الزواحف، و7 ثعابين أخرى.

وتبعا للتحقيق تم فصل موظفين اثنين من هيئة البيئة، وتغريم والدة بيدرو وزوجها 1600 دولار لكل منهما؛ لتضليل العدالة وتغريم بيدرو نفسه بعد خروجه من الغيبوبة 60 ألف ريال برازيلى.

ووصل عدد متابعي الأفعى، على حساب "ناجا أوريجنال" لـ50 ألف متابع، ومن أشهر تغريداتها: "في أسبوعين فقط انتقمت من الشخص الذي احتجزني، وساهمت في تحرير 16 من الرفاق الثعابين وتفكيك شبكة تهريب كبيرة".

وتم إيداع الأفعى الشهيرة بحديقة حيوان برازيليا، لتظهر هناك على فيديو نشر على إنستجرام بصحبة كارلوس نبوغا مدير قسم الزواحف بالحديقة.