أحمد زاهر عن صوره محتضن ابنته: مش عارف إيه العيب في ده؟

انتقد الفنان أحمد زاهر، تعرضه للتنمر بعد نشر صور تجمعه بابنته على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلًا إنه «تعرض لشتائم وألفاظ في منتهى القذارة والانحطاط»، بحسب تعبيره.

وتساءل خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر فضائية «الأولى»، مساء الأحد، عن سبب الوصول لهذه الدرجة، متابعًا: «بيقولولي إزاي حاضن بنتك مش عارف إيه العيب في ده؟».

وأشار إلى أنه تعرض لعديد من الانتقادات اللاذعة والتكفير بعد عرض البوستر الدعائي لعمله المقبل «زنزانة 7»، والذي يقدم فيه شخصية لرجل يرسم وشمًا على ذراعه، مؤكدًا أن الشخصية يتم تقديمها في سياق درامي.

ولفت إلى أنه انزعج من التعليقات التي رآها على الصور التي جمعته بابنته؛ بسبب ما تعرضت له ابنته أيضًا من الضيق واتصالات أصدقائها حول تعرضها للشتائم، مشددًا على أنه لن يصمت إذا تعرض للأمر مرة أخرى.

وأردف: «لو حصلت شتيمة تاني مش هسكت، سأسلك سلوك الفنان شريف منير، سأصور الشتائم وأتوجه إلى مباحث الإنترنت»، مناشدًا بتغليظ العقوبة على من يتم إلقاء القبض عليه.