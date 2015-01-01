رئيس إعمار العقارية: النشاط الاقتصادي في مصر هو الأفضل بين كل الدول التي نعمل فيها خلال أزمة كورونا

قال رئيس مجلس إدارة مجموعة إعمار العقارية، رجل الأعمال محمد العبار، إن كل أسواق المجموعة في العالم تأثرت جراء أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف خلال حواره لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «Mbc مصر»، مساء السبت، أن هناك ركود في قطاع العقارات ونشاط الفنادق بشكل عام نتيجة الأزمة العالمية، متابعًا: «النشاط الاقتصادي في مصر هو الأفضل بين كل الدول التي نعمل فيها خلال أزمة كورونا».

وأشار إلى أن الحياة على الساحل الشمالي في مصر أصبحت تتمدد؛ لأن البنية التحتية أصبحت أفضل فضلًا عن المشاريع الحكومية الكبيرة التي تساند المشاريع الاستثمارية السياحية، مؤكدًا أن الساحل الشمالي من أفضل السواحل في العالم.